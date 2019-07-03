В компании Facebook подтвердили, что в соцсети, а также в Instagram и мессенджере WhatsApp произошел масштабный сбой, сообщает сайт Downdetector.

По последним данным, на сбой в Facebook официально пожаловались более 7,5 тыс. человек, на Instagram - почти 14 тыс. пользователей. Менее всего пользователи сетовали на сбой в Whatsapp, их было около 1,6 тыс. человек.

Больше всего пользователи в работе Facebook жаловались на то, что не загружаются картинки (81%). Люди также возмутились тем, что в Instagram не обновляется лента новостей (89%). Около 75% пользователей Whatsapp сообщили о том, что они не могут отправлять и получать сообщения.

Компания Facebook сообщила, что работает над решением проблемы. "Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Приносим извинения за проблемы и работаем над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Фото: twitter.com/facebook

Напомним, что Facebook впервые предоставит суду идентификационные данные пользователей.

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