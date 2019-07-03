В ГПУ составили подозрение бывшему судье Конституционного суда по делу Януковича
В Генеральной прокуратуре Украины составили подозрение одному из бывших судей Конституционного суда в рамках дела об узурпации власти бывшим главой Украины Виктором Януковичем.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источники в ведомстве.
"Проект подозрения направлен генпрокурору Луценко", - сообщает источник.
Отмечается, что документ затрагивает факты постановления судьей заведомо неправосудных решений в 2010 году. В частности, речь идет о возврате Конституции образца 1996 года и о формировании парламентской коалиции для содействия Януковичу в узурпации власти.
При этом имя судьи не называется, но уточняется, что речь идет о главе КС Наталье Шаптале или бывшем председателе суда Юрии Баулине.
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