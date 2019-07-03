В Генеральной прокуратуре Украины составили подозрение одному из бывших судей Конституционного суда в рамках дела об узурпации власти бывшим главой Украины Виктором Януковичем.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источники в ведомстве.

"Проект подозрения направлен генпрокурору Луценко", - сообщает источник.

Отмечается, что документ затрагивает факты постановления судьей заведомо неправосудных решений в 2010 году. В частности, речь идет о возврате Конституции образца 1996 года и о формировании парламентской коалиции для содействия Януковичу в узурпации власти.

При этом имя судьи не называется, но уточняется, что речь идет о главе КС Наталье Шаптале или бывшем председателе суда Юрии Баулине.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд хочет заблокировать восстановление в должности его главы Станислава Шевчука .

Также мы писали, что в Конституционном суде разрешили мягче наказывать за преступления против безопасности Украины .