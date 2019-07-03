Британская группа Massive Attack выпустили кавер на песню Егора Летова "Все идет по плану" на рентгеновском снимке.

Впервые музыканты исполнили эту композицию еще в 2013 году на своем совместном шоу с британским режиссером Адамом Кертисом на Манчестерском международном фестивале. Однако официальный релиз кавера, а также видео на YouTube появились только сейчас.

На рентгеновском снимке послушать песню можно будет только 10−15 раз, после она исчезнет. Пластинка записана в рамках проекта "Библиотека опасных мыслей", запущенного британским онлайн-музеем Collecteurs в знак борьбы с цензурой.

Стоимость рентгеновской пластинки - $60. Вся деньги от ее продажи пойдут на поддержку Университета андеграунда, который помогал реализовывать проект. Записывать музыку на рентгеновской пленке было популярно во времена СССР, когда многие композиции запрещенных исполнителей нельзя было достать легальным методом.

Также известно, что Massive Attack с вокалисткой Cocteau Twins Лиз Фрейзер исполняют песню Янки Дягилевой "Печаль моя светла".

Видео: youtube.com

Напомним, что в России в честь Егора Летова назовут частный аэропорт.

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