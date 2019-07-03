Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что в составе партии президента Украины Владимира Зеленского может находиться гражданин РФ. Об этом сообщают украинские издания.

Сообщается, что в списках Зеленского находится Михаил Соколов, который может оказаться жителем России.

Разумков подтвердил, что в данный момент гражданин России на самом деле находится в списках "Слуги народа". По его словам, эти данные пока недостоверны и их проверяют.

"Окончательное решение будет принято на съезде партии", - заключил Разумков.

Напомним, в эту субботу, 6 июля, состоится финальный съезд партии "Слуга народа", во время которого будет окончательно отфильтрован список кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Ранее сообщалось, что до 8 июля партия "Слуга народа" может очистить свои списки кандидатов в народные депутаты, если от украинцев поступит информация об их неблагонадежности. Такое заявление сделал глава политсилы Дмитрий Разумков.

Также мы писали, что глава Офиса президента Андрей Богдан прикинул, сколько нардепов от "Слуги народа" будут брать взятки.