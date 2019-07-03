Известный украинский боксер Александр Усик опубликовал снимок, где он в футболке с изображением легендарного Брюса Ли демонстрирует свои накачанные мускулы. Фото Александр выложил на своей страничке в Facebook.

Фото: facebook.com

Снимок появился на фоне заявлений экс-чемпиона мира Дэвида Хэя о том, что перспективы Усика в супертяжелом весе сомнительны из-за того, что неизвестна сила удара его рук.

Первый бой-супертяж Усика против Карлоса Такама должен был состояться в мае, но был перенесен из-за травмы украинца. Ожидается, что поединок состоится в сентябре.

Напомним, что у Александра Усика в первом бою в супертяжелом весе может поменяться соперник.

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