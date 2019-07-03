Сегодня, 3 июля, еще одно судно НАТО, пройдя пролив Босфор, вошло в акваторию Черного моря для участия в учениях Sea Breeze 2019. Речь идет о большом разведывательном корабле ВМС Франции Dupuy de Lome ("Дюпюи-де-Лом"). Об этом сообщили Интерфаксу информированные источники.

Согласно открытым источникам, корабль Dupuy de Lome используется для ведения радиоэлектронной разведки в интересах Управления военной разведки Франции (DRM). Радиоэлектронное оборудование Dupuy de Lome включает в себя комплексы радио- и радиотехнической разведки, станцию предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации, станции спутниковых систем связи и две навигационные РЛС. Его аппаратура позволяет обнаруживать, пеленговать и проводить технический анализ излучений различных РЛС, а также перехватывать, пеленговать и прослушивать сигналы систем связи (включая спутниковые). Весной 2014 года во время кризиса в Украине и событий в Крыму Dupuy de Lome находился в акватории Чёрного моря.

Корабль ВМС Франции Dupuy de Lome Фото: upload.wikimedia.org

Напомним, в Одессе 1 июля стартовали международные учения Sea Breeze - 2019. Участие в учениях примут около 30 кораблей, 24 самолета и более трех тысяч военных из разных стран мира.

Также мы писали о том, что в Черное море для участия в "Sea Breeze 2019" вошли два боевых корабля НАТО. Кроме того, появились фото трех кораблей НАТО, которые вошли в Черное море для учений. Боевые корабли принимают участие в проводимых США и Украиной военно-морских учениях Sea Breeze 2019.