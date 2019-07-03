В Нидерландах 218 муниципальных районов запретили употребление наркотиков в общественных местах, передает РИА Новости.

Отмечается, что в некоторых областях ограничили употребление наркотических веществ только в местах, которые могут стать источником потенциальных проблем. К примеру, площадь Меркатор в Амстердаме.

При этом общий запрет был введен только в Роттердаме. В то же время, более половины районов страны запретили употребление наркотиков во всех общественных местах, таких как парки, улицы и общественные здания.

Ранее сообщалось, что Вакарчук поддержал легализацию однополых браков и марихуаны.

Также мы писали, что Рада может легализировать марихуану уже на следующей неделе. "Законопроект зарегистрировали только 20 мая, он должен был быть проголосован 28 мая, он был в повестке дня, но его не успели рассмотреть. Надеюсь, что 6 июня он будет стоять первым в повестке дня и будет кворум, чтобы голосование было результативным", - сказал один из его авторов депутат Александр Опанасенко.