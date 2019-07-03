Кабмин предлагает создать специальный орган по управлению отходами. Об этом идет речь в правительственном законопроекте № 10411, зарегистрированном в парламенте 2 июля 2019 года, пишет Лига.

Ответственным комитетом определен Комитет ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Разработка законопроекта обусловлена необходимостью решения критической ситуации, сложившейся с образованием, накоплением, сбором, хранением, и захоронением отходов, что характеризуется дальнейшим развитием экологических угроз.

Законопроектом впервые предложено внедрить в национальное законодательство основополагающие принципы европейского законодательства в сфере управления отходами (базирующихся на положениях Рамочной Директивы № 2008/98/ЕС Европейского Парламента и Совета от 19 ноября 2008 года "Об отходах и отмене некоторых директив"). Речь идет о внедрении иерархии управления отходами и расширенной ответственности производителя, системе долгосрочного планирования управления отходами на национальном, региональном и местном уровнях.

Предусмотрено внедрить информационную систему управления отходами, которая позволит значительно упростить систему учета и отчетности, подачи деклараций и осуществления разрешительных процедур в сфере управления отходами. Такая система будет в государственной собственности и состоять из подсистем отчетности, предоставления административных услуг и реестров. Информация и данные, которые будут содержаться в подсистеме реестров (кроме случаев, установленных законом) будут открытыми, а также будут обнародоваться в форме открытых данных.

Запланировано внедрить на замену Государственному классификатору отходов 1996 года Национальный перечень отходов. Он будет подлежать пересмотру каждые 3 года. Отходы будут определять как опасные, не являющиеся опасными и требующие оценки. Национальный перечень отходов и Порядок классификации отходов должны утверждаться Кабмином.

Одним из основных принципов госполитики в указанной сфере предлагают определить "загрязнитель платит", то есть расходы на предотвращение образования отходов, их сбора, перевозки и обработки, включая расходы на содержание объектов инфраструктуры по управлению отходами, покрываются создателем или владельцем отходов.

Запланировано образовать центральный орган исполнительной власти, который будет реализовывать государственную политику в сфере управления отходами с полномочиями по организации системы управления отходами и обеспечению ее функционирования.Также этот орган будет регистрировать декларации об отходах, выдавать (отказывать в выдаче, переоформлении, аннулировании) разрешения на осуществление операций по управлению отходами, утверждать требования к объектам управления отходами, лицензировать хозяйственную деятельность по осуществлению комплекса операций по управлению опасными отходами и т. п.

В законопроекте предложено существенно повысить размеры штрафов за правонарушения в сфере управления отходами. В частности, предложено внести ряд изменений в КУоАП. К примеру, за загрязнение и засорение сельскохозяйственных и других земель химическими веществами и отходами в случае принятия закона гражданам придется уплатить от 1700 до 6800 грн., а должностным лицам, гражданам - СПД - от 4250 до 8500 грн. За выбрасывание мусора и других предметов из окон и дверей вагонов поездов, проход по железнодорожным путям в неустановленных местах предлагают установить штраф в размере от 1700 до 2550 грн. вместо от 34 до 170 грн.

Напомним, что с 1 мая в Украине изменили правила обращения с бытовыми отходами.

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