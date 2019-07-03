В Минобороны России обнародовали имена всех 14 подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море.  

Согласно ведомству, погибли следующие члены научно-исследовательского глубоководного аппарата:

  1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович;
  2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович;
  3. капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович;
  4. капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович;
  5. капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич;
  6. капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович;
  7. капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич;
  8. капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич;
  9. капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович;
  10. капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович;
  11. подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич;
  12. капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич;
  13. капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич;
  14. капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

В Минобороны также отметили, что все они неоднократно принимали участие в сложных подводных экспедициях, посвященных исследованию Арктики.

Ранее "Страна" сообщала, что на борту секретной подводной лодки погибли семь капитанов первого ранга и два Героя России, а также о том, что случилось с российской подлодкой, где погибли 14 моряков.

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