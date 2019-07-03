В Минобороны России обнародовали имена всех 14 подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Согласно ведомству, погибли следующие члены научно-исследовательского глубоководного аппарата:

Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович; Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович; капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович; капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович; капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич; капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович; капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич; капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич; капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович; капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович; подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич; капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич; капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич; капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

В Минобороны также отметили, что все они неоднократно принимали участие в сложных подводных экспедициях, посвященных исследованию Арктики.

Ранее "Страна" сообщала, что на борту секретной подводной лодки погибли семь капитанов первого ранга и два Героя России, а также о том, что случилось с российской подлодкой, где погибли 14 моряков.