В Минобороны России опубликовали имена и звания всех погибших в Баренцевом море подводников
В Минобороны России обнародовали имена всех 14 подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Согласно ведомству, погибли следующие члены научно-исследовательского глубоководного аппарата:
- Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович;
- Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович;
- капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович;
- капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович;
- капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич;
- капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович;
- капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич;
- капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич;
- капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович;
- капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович;
- подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич;
- капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич;
- капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич;
- капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.
В Минобороны также отметили, что все они неоднократно принимали участие в сложных подводных экспедициях, посвященных исследованию Арктики.
Ранее "Страна" сообщала, что на борту секретной подводной лодки погибли семь капитанов первого ранга и два Героя России, а также о том, что случилось с российской подлодкой, где погибли 14 моряков.
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