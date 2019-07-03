Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отмечает, что решение о регистрации экс-главы администрации президента времён Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты было принято Центральной избирательной комиссией, которая "создана и управляется из Верховной Рады господином Парубием, и господином Порошенко", передает Интерфакс-Украина.

В своем комментарии из Торонто (где находится с визитом президент Зеленский – ИФ), который был показан в эфире ряда украинских телеканалов, Богдан указал, что это было сделано на основании решения судей Верховного суда, которые были назначены на должности предыдущим президентом.

"Экс-министра экономики господина Порошенко и экс-первого вице-премьер-министра по вопросам экономики господина Клюева объединяют годы совместной работы в правительстве Азарова, поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине", - отметил глава Офиса президента.

Богдан подчеркнул, что на сегодняшний день происходит "активизация аудита деятельности господина Порошенко и его окружения по поводу разворовывания бюджетных средств, присвоения государственного имущества, принятия незаконных решений и распоряжений".

"И целью проведения соответствующих митингов является отвлечение внимания от этих расследований", - считает он.

Богдан призвал министра внутренних дел Арсена Авакова и и.о. главы СБУ Ивана Баканова дать всю необходимую информацию для принятия законных решений, связанных с регистрацией тех или иных кандидатов на выборах, а также чтобы соответствующие органы дали оценку применению силы против журналистов и призывам к свержению власти, которые звучали на митинге в центре Киева 2 июля.

2 июля на Майдане Независимости прошла акция протеста против решения Верховного суда и Центральной избирательной комиссии о регистрации Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты Украины на внеочередных выборах 21 июля.

Ранее сообщалось, что спикер Парубий обратился в ГПУ, СБУ и ГПСУ за уликами, чтобы отменить регистрацию на выборы Шария и Клюева.