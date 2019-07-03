Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 июля 2019 года объявила конкурс на занятие 505 вакантных должностей судей в местных общих судах. Об этом информируют сайт ВККС.

Наибольшее количество вакансий предусмотрено в Киеве - 48. В конкурсе имеют право участвовать только судьи, находящиеся в резерве на замещение вакантных должностей судей местных общих судов.

Кандидат на должность судьи должен подать документы для участия в конкурсе 12 июля 2019 года. Вопрос допуска кандидатов к участию в конкурсе будет рассматриваться 19 июля 2019 года. Подать документы можно только по почте по адресу: 03109, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9.

Кандидат подает в Комиссию:

письменное заявление об участии в конкурсе;

копию паспорта гражданина Украины;

анкету кандидата на должность судьи;

копию трудовой книжки, послужного списка (при наличии) или других документов, подтверждающих стаж профессиональной деятельности в сфере права;

компакт-диск со сканируемыми копиями документов.

Конкурс будет проводиться 7 августа в помещении ВККС.

Отметим, что 10 июня 2019 года председатели судов Украины и ректор национальной школы судей Украины (НШСУ) выступили с совместным заявлением о преодолении кадрового голода в судах. ВККС было рекомендовано в июле - августе провести конкурсы на занятие вакантных должностей в местных (окружных) судах для кандидатов на должности судей, которые прошли специальную подготовку в НШСУ, а также в судах с кадровым дефицитом 50 % и больше.

Кадровый голод обусловлен изменениями законодательства в 2016 году относительно оценивания судей по критериям компетентности, добропорядочности и профессиональной этики. С того времени свыше двух тысяч судей были освобождены с должностей, что существенно повлияло на укомплектованность судов и возможность в разумные сроки обеспечивать непредвзятое и справедливое рассмотрение дел.

Напомним, что Зеленский распорядился провести новый конкурсный отбор судей ЕСПЧ от Украины.

Также мы писали о том, что новый президент встретился с судьями и обсудил начало работы Антикорсуда.