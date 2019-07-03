По мнению члена Центральной избирательной комиссии Леонтия Шипилова, письмо министра внутренних дел Украины Арсена Авакова насчет непроживания на территории Украины в течение последних 5 лет бывшего нардепа от Партии регионов, экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева, является возможным основанием для отмены его регистрации кандидатом в народные депутаты, передает УНИАН.

"ЦИК может отменить регистрацию кандидата в народные депутаты, если будут выявлены основания, которые сделают невозможным пребывание в таком статусе, в частности, будут выявлены факты непроживания на территории Украины в течение последних пяти лет до дня выборов", - сказал он.

"Хорошо, что появилось письмо министра внутренних дел. Это, конечно, будет сделано оперативно. Это письмо будет одним из оснований для отмены (регистрации кандидатом в народные депутаты - ред.)... но решение будет принимать ЦИК на своем заседании. Лично для меня это письмо является доказательством", - добавил Шипилов.

В целом член ЦИК ожидает, что в связи с обращением председателя ВР Андрея Парубия в Генпрокуратуру, СБУ и Госпогранслужбу о предоставлении сведений о пребывании на территории Украины Клюева, видеоблогера Анатолия Шария и бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина будет предоставлена дополнительная информация от других правоохранительных органов в ЦИК.

"Я думаю, что мы сегодня получим письма от многих государственных правоохранительных органов и органов по безопасности, и надеюсь, что и не только в отношении Клюева", - добавил он.

Как сообщалось, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы Клюеву, выдвинутому Либеральной партией Украины в 46-м ОИО в Донецкой области.

Клюев обжаловал соответствующее постановление ЦИК в Шестом апелляционном административном суде. Суд удовлетворил иск и обязал комиссию зарегистрировать Клюева кандидатом в народные депутаты.

ЦИК пыталась обжаловать соответствующее решение в Верховном суде, но тот удовлетворил иск комиссии лишь частично, обязав комиссию повторно рассмотреть документы Клюева.

2 июля ЦИК во исполнение постановления Верховного суда зарегистрировала Клюева кандидатом в народные депутаты.

2 июля начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, который занимается делом Клюева, заявил, что в случае возвращения экс-главы АП в Украину его должны задержать, поскольку он находится в розыске.

3 июля министр внутренних дел Арсен Аваков направил письмо в ЦИК с требованием отстранить Клюева от участия в выборах.