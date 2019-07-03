Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что слова главы Офиса президента Андрея Богдана насчет возможности придания регионального статуса русскому языку на Донбассе является его личным мнением. Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду, передает Укринформ.

"Это позиция Андрея Богдана, который ее озвучил, - он является членом нашей команды, он является главой Офиса Президента, - и на сегодняшний момент это позиция Андрея", - сказал Разумков.

Он добавил, что вопросы, в том числе языковой политики, на региональных референдумах поднимать сейчас проблематично.

"Если мы говорим о том, что раньше говорил Андрей - о региональных референдумах и тому подобное, - в первую очередь нужно будет принимать законодательную базу, которая даст возможность влиять на эти процессы, а на сегодняшний момент пока это обсуждать еще рано... на сегодняшний момент юридически, я думаю, что это реализовать будет достаточно проблематично", - сказала лидер партии.

Он также подчеркнул, что единственным государственным языком в Украине является украинский, и "это позиция, которая озвучивалась Владимиром Александровичем на протяжении всей избирательной кампании, в том числе, и сегодня".

Напомним, 1 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан в интервью РБК-Украина заявил, что предлагает региональный статус для русского языка на Донбассе, однако выступает против введения второго государственного языка.

Ранее сообщалось, что представитель Зеленского в Раде подкорректировал главу Офиса президента.

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