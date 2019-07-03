14 кг черники собрала женщина из Ровенской области в зоне отчуждения ЧАЭС. Ягоду она собиралась продать, однако ее задержали сотрудники полиции, которые патрулировали территорию. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киевской области.

Уточняется, что женщина пыталась вынести ягоду за пределы радиоактивно-загрязненной зоны без соответствующего контроля и дозиметрического документа. Теперь за проникновение на запретную территорию без разрешения и специальных документов на нарушительницу составлен админпротокол по ст. 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиактивному загрязнению).

Фото: kv.npu.gov.ua

По данному факту следственным отделом полиции зоны ЧАЭС решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований радиационной безопасности).

Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Ранее "Страна" писала о том, что в зоне отчуждения ЧАЭС задержали две группы юных сталкеров, приехавших отдохнуть в радиоактивном лесу.

Также мы сообщали, какой сейчас уровень радиации в зоне отчуждения ЧАЭС и почему.