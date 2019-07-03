Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев покусал сотрудника правопорядка в Британии. Об этом сообщает издание "Московский Комсомолец".

Отмечается, что инцидент произошел, когда Айсултан пытался покончить с собой. Констебль Росс Сэмбрук решил помешать юноше, в результате чего тот его укусил.

Сообщается, что Назарбаев-младший был застигнут полицией в на балконе гостиницы, в которой он остановился, а укус был "очень серьезным".

Теперь в отношении молодого человека возбуждено дело по факту причинения телесных повреждений, его будет рассматривать королевский суд центрального лондонского района Саутуарк.

Ранее сообщалось, что дочь Назарбаева назвала детей - инвалидов уродами, на которых нужно водить экскурсии .

Также мы писали, что после отставки Нурсултана Назарбаева в Казахстане появятся проспекты его имени.