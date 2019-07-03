Фрегат ВМС Канады HMCS Toronto, британский эсминец HMS Duncan и турецкий фрегат TCG Turgutreis прошли Босфор и направляются в Одессу для участия в учениях Sea Breeze 2019. Фотографии кораблей выложил в Twitter YorukIsik.

Фрегат ВМС Канады HMCS Toronto Фото: twitter.com

Британский эсминец HMS Duncan Фото: twitter.com

Турецкий фрегат TCG Turgutreis Фото: twitter.com

Корабли совершили проход через Босфор вечером во вторник.

Напомним, в Одессе 1 июля стартовали международные учения Sea Breeze - 2019. Участие в учениях примут около 30 кораблей, 24 самолета и более трех тысяч военных из разных стран мира.

Также читайте о то, что корабли Черноморского флота России занялись контролем судов НАТО в Черном море.