На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС задержали две группы сталкеров, которые незаконно проникли туда с целью экстремального туризма. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киевской области.

Уточняется, что первую группу из трех молодых людей 19 и 20 лет правоохранители обнаружили в вечернее время, вблизи КПП "Дитятки" в лесном массиве. Киевлянин и жители Кропивницкого планировали свой отдых в радиационном лесу.

Вторая группа из трех человек 20 и 19 лет задержана поздно вечером на территории объекта "Чернобыль-2". Молодые люди приехали из Львова и Кривого Рога. В отношении задержанных составлены админпротоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Фото: kv.npu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что на стене ЧАЭС нарисуют огромную руку с мирным атомом и табун лошадей Пржевальского на зеленой траве.

Также мы сообщали, какой сейчас уровень радиации в зоне отчуждения ЧАЭС и почему.