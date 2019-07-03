В эту субботу, 6 июля, состоится финальный съезд партии "Слуга народа", во время которого будет окончательно отфильтрован список кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Дубинский вечером в среду.

"6 июля состоится финальный съезд партии "Слуга Народа", во время которого будет окончательно отфильтрован список кандидатов в депутаты. Убеждён, из него должны вычеркнуть человека Гонтаревой-Рожковой, пособницу разграбления банковской системы, которую протолкнул в список российский банковский капитал", - написал он.

Скриншот: Facebook/Александр Дубинский

Ранее сообщалось, что до 8 июля партия "Слуга народа" может очистить свои списки кандидатов в народные депутаты, если от украинцев поступит информация об их неблагонадежности. Такое заявление сделал глава политсилы Дмитрий Разумков.

Также мы писали, что глава Офиса президента Андрей Богдан прикинул, сколько нардепов от "Слуги народа" будут брать взятки.