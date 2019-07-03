Окружной административный суд города Киева обязал Министерство инфраструктуры Украины восстановить стационарные почтовые отделения в селах с населением менее 2 000 человек.

Такое решение принято по результатам рассмотрения иска общественной организации "Общественное движение Сергея Коровченко "Обновление" к Министерству инфраструктуры Украины, где третьим лицом указано АО "Укрпочта". Об этом сообщается на сайте суда.

"Суд признал противоправным и недействительным приказ Мининфраструктуры № 442 от 14 декабря 2017 года "Об утверждении Стратегического плана развития ОАО "Укрпочта" на период до 2021 года "в части введения мобильных отделений в селах с населением менее 2 000 жителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суд обязал ответчика возобновить работу стационарных отделений почтовой связи АО "Укрпочта", которые были заменены передвижными отделениями почтовой связи во исполнение обжалуемого приказа.

Кроме того, сообщают в ведомстве, среди оснований принятия судом такого решения по делу - "нарушение порядка принятия приказа Мининфраструктуры и нарушение статьи 19 Закона Украины "О почтовой связи".

Ранее "Страна" писала о том, что на Киевщине задержали главбухгалтера "Укрпочты", укравшую 1,3 млн гривен и два года прятавшегося в шкафу.

Также мы сообщалли, что сотрудница "Укрпочты" сдала в ломбарды компьютеры предприятия на миллион гривен.