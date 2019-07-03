Экс-секретарь СНБО, бывший первый замгенпрокурора, ныне адвокат Ренат Кузьмин в ответ на требование спикера Рады Андрея Парубия отменить регистрацию Кузьмина в качестве кандидата в нардепы от "Оппоплатформы - За жизнь" заявил, что подаст на Парубия и генпрокурора Юрия Луценко в суд. Об этом Кузьмин заявил на своей странице в Facebook.

"Появились основания снять с выборов Парубия и посадить Луценко c Сарган (Лариса Сарган, пресс-секретарь Юрия Луценко - Прим. Ред.). Сегодня спикер Рады Парубий с парламентской трибуны со словами о "реванше" потребовал от ЦИК отменить мою регистрацию кандидатом в депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Синхронно с ним истерикой разразилась одиозная пресс-секретарша генпрокурора, которая, опубликовав в ФБ очередную "чернуху" обо мне, направленную в ЦИК луценковским замом, попросила неких "активистов" обратить на меня свое внимание", - написал Кузьмин.

Он подчеркивает, что во-первых, в полномочия ГПУ не входит вмешательство в избирательный процесс путем написания каких-либо писем в ЦИК и Раду, тем более, содержащих заведомо ложные сведения. "А уж распространение моих персональных данных через фейсбучную страничку мадам Сарган вообще является явным и очевидным преступлением", - считает экс-замгенпрокурора.

Во-вторых, подчеркивает Кузьмин, Парубий, являясь кандидатом в депутаты от порошенковской партии, противоправно использовал парламентскую трибуну для незаконной агитации и борьбы с политическими оппонентами.

И, наконец, в-третьих, синхронные действия руководителей ГПУ и парламента по борьбе с "реваншем" в лице Кузьмина свидетельствуют о том, что "все они являются представителями одной порошенковской банды, угробившей страну и продолжающей мародерствовать, цепляясь за остатки власти".

Поэтому кандидат в народные депутаты уже сегодня отправил письма с соответствующей информацией руководителям ЦИК, МВД и СБУ. "Завтра я подам в суд заявление о признании действий Луценко, Парубия и Сарган в отношении меня незаконными, а в отношении Парубия – еще и заявление в ЦИК о противоправном использования трибуны Рады для незаконной агитации и борьбы с политическими оппонентами. В ГБР подам заявление о регистрации в ЕРДР и проведении расследования по фактам совершения порошенковской бандой указанных выше преступлений, в т.ч. и по фактам незаконного распространения в СМИ моих персональных данных, а мониторинговым миссиям ОБСЕ, ПАСЕ, СЕ, ООН и международным наблюдателям за парламентскими выборами - соответствующую информацию о происходящем", - пишет Кузьмин.

Фото: facebook.com

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