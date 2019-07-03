В среду, 3 июля, в Голосеевском районном суде Киева приняли решение изменить меру пресечения бывшему переводчику премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, который обвиняется в госизмене, - вместо содержания в СИЗО назначить домашний арест.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил адвокат Ежова Валентин Рыбин.

Фото: Facebook/Владимир Рыбин

"Суд освободил С.Ежова прямо в зале заседаний под домашний арест", - сообщается на странице адвоката.

При этом, по его словам, прокуратура настаивала на продлении ареста.

Скриншот: Facebook/Владимир Рыбин

Также информацию об освобождении Ежова из СИЗО подтвердила главный редактор YouTube-канала "Klymenko Time" Наталья Наталина.

"Есть и хорошие новости сегодня!!!! Суд выпустил "переводчика Гройсмана" Станислава Ежова под домашний арест. С момента задержания он безальтернативно провел в СИЗО полтора года. Ура! Мои поздравления Станиславу, его семье и адвокату Валентин Рыбин!!!! После освобождения генерала Щеголева на прошлой неделе это уже вторая крупная победа!", - написала она.

Скриншот: Facebook/Наталья Наталина

Напомним, Станислав Ежов был задержан 20 декабря на рабочем месте чиновника секретариата Кабинета министров сотрудниками контрразведки СБУ. Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. По информации СБУ, Ежов по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур и передавал кураторам через электронные каналы связи.

Задержанный уведомлен о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), что предусматривает меру пресечения в виде содержания под стражей, без альтернативы.

Как известно, Ежов неоднократно выполнял функции личного переводчика премьера на разных международных встречах и в ходе заграничных поездок. Ранее он работал в посольстве Украины в США, а также в администрации президента Украины и аппарате Верховной Рады. По данным СБУ, задержанный собирал информацию о зарубежных поездках украинского премьера по заданию ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ и его деятельность не попадает под определение шпионажа. Супруга Ежова Юлия Мирошникова имеет гражданство РФ.