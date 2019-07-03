Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 3 июля, укрепился сразу на 24 копейки до 25,935 грн/$1 с 26,1775 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,92-25,95 грн/$1. Падение доллара ниже 26 гривен произошло впервые с мая 2018 года.

На завтра, 4 июля, Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек до 26,044841 грн/$1 по сравнению с 26,179033 грн/$1 на 3 июля 2019г.

Напомним, что банкиры считают, что курс доллара топтался на месте из-за спроса на гривню.

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