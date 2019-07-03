Представители Украины все еще не согласовали проект совместного документа по итогам саммита Украина-ЕС, который состоится уже 8 июля. Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что в Брюсселе обеспокоены отсутствие реакции Киева, так как без согласования с украинской стороной Coreper (орган ЕС, состоящий из постоянных представителей в Брюсселе государств-членов Евросоюза и играющий ключевую роль в процессе принятия решений ЕС) не сможет утвердить окончательный проект документа до саммита.

Сообщается, что в Офисе президента Украины получили текст проекта, но не утвердили его. Помимо этого, не был решен ряд логистических вопросов - в частности, не подготовлена поездка главы Европейского совета Дональда Туска в район разведения сторон в Станице Луганской, где он выразил желание побывать.

По информации источников в Брюсселе, европейская сторона не может определить, кто в данный момент отвечает за вопросы внешней политики в Офисе президента, и ищет пути связи с представителями новой власти.

Напомним, проведение саммита Украина-ЕС было анонсировано 4 июня 2019 года.

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