Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева, снявшаяся в комедии "Свингеры 2", запустила серию концептуальных короткометражных роликов, снятых в сакральных местах Киева. Проект называется "Киевские истории".

Первая короткометражка посвящена знаменитой "Киевской перепичке". На видео запечатлена Даша Астафьева в элегантном ретро-образе, стоящая в очереди за выпечкой. Она декламировала текст песни "Сойти с ума" группы Reflex. Затем она появляется в кадре крупным планом и с наслаждением откусывает часть купленной "Киевской перепички", стоя в очереди, и перекусила выпечкой.

Когда ожидать премьеры следующих короткометражек серии "Киевские истории" пока не сообщается.

Ранее "Страна" писала о том, что Даша Астафьева порадовала поклонников горячими фото в винтажном стиле.

Также мы сообщали, что певица Даша Астафьева под прозрачной пленкой показала себя топлесс.