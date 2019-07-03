Глава Украины Владимир Зеленский поздравил лидера Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости страны, отметив, что Киев считает приоритетным укрепление отношений с Минском, передает Интерфакс-Запад.

"Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение", - говорится в поздравлении Зеленского, которое цитирует пресс-служба белорусского лидера.

"Уверен, что этому будут способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года", - добавил президент Украины. Напомним, 3 июля Беларусь празднует День независимости.

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил, что демократии в Беларуси не меньше, чем на Западе.

Также мы писали, что у Кучмы признались, что в Минске не смогли договориться ни о перемирии, ни об обмене.