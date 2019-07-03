В работе Facebook произошел сбой по всему миру, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Так, сервисы соцсети работают с перебоями. С проблемами столкнулись жители США и Европы, особенно Франции. Также проблемы в работе Facebook зафиксированы с 16:53 в Украине (по киевскому времени). Пользователи, в частности, жалуются, что нельзя переслать фотографии в мессенджере соцсети. Кроме того, не отображаются фотографии внутри самой Facebook

Фото: downdetector.com

Напомним, что Facebook впервые предоставит суду идентификационные данные пользователей.

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