В Национальном музее истории Украины готовится к открытию выставка, посвященная примерам подкупа избирателей на выборах за период независимости Украины. Экспозиция будет называться "Музей избирательного трэша" и станет доступной посетителям в пятницу, 5 июля, сообщает Рух Чесно.

Фото: facebook.com

На выставке будут показаны "одни из самых впечатляющих и несколько абсурдных примеров "гречкосейства" кандидатов на выборах разных лет, отмечают организаторы.

Целью Музея избирательного трэша стало напоминание украинцам о том, что "позорное явление "гречкосейства" не должно приниматься в сознательном обществе, ведь оно приводит лишь к соревнованию "кошельков", а не опыта и программ политиков".

Уточняется, что экспозиция будет открыта ежедневно до 10 августа. В будни с 10:00 до 18:00, в выходные с 11:00 до 19:00, за исключением 20 и 21 июля - дня тишины и дня парламентских выборов.

Ранее "Страна" писала о том, что Эрдоган раздавал игрушки избирателям за день до победы на выборах.

Также мы сообщали, что кандидаты в народные депутаты подкупают украинцев активированным углем, цитрамоном, мячами и караоке.