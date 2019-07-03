Министерство иностранных дел РФ позитивно отнеслось к успешно завершившемуся разведению сил в Станице Луганской. Об этом сказано в распространенном 3 июля комментарии МИДа.

В российском ведомстве одобрили шаги Киева на пути выполнения мирных договоренностей.

"После длительной проволочки Украиной сделан практический шаг по осуществлению одобренных на саммите в "нормандском формате" в Берлине в октябре 2016 г. соответствующих договоренностей. Это событие наглядно подтвердило, что при наличии желания Киев способен выполнять взятые на себя обязательства в рамках процесса урегулирования", - говорится в комментарии.

Теперь Москва ожидает восстановления статус-кво в двух других районах Донбасса – населенных пунктах Золотое и Петровское. Там уже проводили разведение сил, но затем в поселки вновь зашли подразделения ВСУ.

МИД также отметил, что Киев не поддерживает некоторые мирные инициативы.

"На этом фоне диссонансом прозвучал уже далеко не первый отказ украинской стороны от согласования на заседании Контактной группы в Минске 2 июля перемирия по случаю начала сбора урожая (т.н. "хлебное" перемирие). Были отвергнуты и предложенные СММ ОБСЕ дополнительные меры по обеспечению режима тишины. В частности, запрет на обстрелы жилых кварталов и объектов критической инфраструктуры, опубликование приказов о прекращении огня, дисциплинарной ответственности за их нарушение и др", - сказано в тексте.

В конце документа МИД упрекает Запад в подталкивании Украины к продолжению курса Порошенко.

Напомним, 1 июля президент Владимир Зеленский назвал разведение сил под Станицей Луганской "нашим первым реальным успехом".

А "Страна" анализировала, начнется ли путь к миру после разведения сил.