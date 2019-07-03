Пожар на российской атомной подводной лодке "Лошарик" в Баренцевом море, в результате которого 1 июля погибли 14 моряков-подводников, мог произойти из-за проблем с одной из аккумуляторных батарей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к Минобороны.

По информации издания, возгорание могло произойти в тот момент, когда аппарат совершал подъем с глубины к своему носителю. Источник в оборонном ведомстве сообщил, что экипаж "Лошарика" в условиях открытого горения и перебоев с энергопитанием смог обеспечить подъем аппарата и не допустил повреждения установленной на нем атомной установки. Это позволило избежать более серьезных последствий, отметил собеседник журнала.

Предполагается, что расследование ЧП займет две недели. За это время эксперты изучат характер повреждений, поднимут документацию и опросят специалистов, которые готовили судно к походу. Также в ближайшие несколько дней президенту России Владимиру Путину представят доклад, в котором, как ожидается, будет содержаться исключительно техническая часть произошедшего. Имена виновных определят в ходе следственных действий.

Напомним, 1 июля на борту глубоководного аппарата произошел пожар во время батиметрических измерений. Причины выясняются, в министерстве обороны опровергают информацию о взрыве газа.

По неофициальным данным, пожар вспыхнул на атомной подводной лодке АС-31, известной как "Лошарик". В результате пожара погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска. У них диагностированы контузия и отравление продуктами горения. В Кремле отказались раскрыть детали произошедшего, сославшись на гостайну.

Также мы писали о том, что опубликованы имена и фото погибших при пожаре на глубоководном аппарате российских поводников.