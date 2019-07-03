Парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект № 6607 о создании реестра педофилов. Об этом сообщил внефракционный нардеп Мустафа Найем на странице в Facebook.

"Парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов принял решение рекомендовать Верховной Раде принять в целом законопроект № 6607 о создании реестра лиц осужденных за сексуальные преступления в отношении малолетних и усиление ответственности за эти преступления", - написал Найем.

Напомним, что Раду обязали рассмотреть вопрос о внедрении в Украине кастрации педофилов. Петиция относительно рассмотрения данного проекта собрала более чем 28 000 голосов из 25 000 необходимых. Профильный комитет еще не ответил на нее, так как сбор подписей будет длиться еще 63 дня. После 27 августа ответ будет размещен в разделе "Закончился срок".

Также мы сообщали, что в Раде предложили внести в Уголовный кодекс норму о химической кастрации педофилов.