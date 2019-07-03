Юрист Андрей Портов заявил, что суд удовлетворил ходатайства следователей о доступе к документам в "Кузне на Рыбальском" и телеканале "Прямой". Об этом бывший советник Януковича и экс-зам главы администрации президента написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Портнов, следствие по делу о компаниях Порошенко связано с отмыванием преступных доходов, неуплатой налогов, выводом денег в офшоры и оформлением акций на подставных лиц.

"Партия Порошенко обвиняет меня в чрезмерной осведомлённости в уголовных делах против Порошенко. Учитывая этот фактор, информирую, что сегодня суд удовлетворил очередную партию ходатайств следователей о доступе к документам в компаниях Порошенко "Кузня на Рыбальском" и телеканал "Прямой". Фабула - отмывание преступных доходов, офшоры, оформление акций на подставных лиц и неуплата налогов", - написал экс-советник Януковича.

Скриншот: Facebook/ portnov.andrey.ukraine

1 июля "Страна" писала, что на телеканале "Прямой" началась санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию.

А Андрей Портнов в своем Telegram-канале сообщил, что нанял детективов и адвокатов для розыска офшоров Петра Порошенко в Панаме.