Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады 10 июля рассмотрит законопроект "О противодействии сквернословию", или о дематюкации языка. Об этом сообщила глава комитета, нардеп от НФ Виктория Сюмар на странице в Facebook.

"Решили последнее заседание посвятить таки законодательной инициативе госпожи Богомолец. Из подробностей этого документа - исключительный перечень "матов" должен утверждать Кабмин. Думаю, это идеальная тема для рассмотрения следующей Рады и следующего Кабинета министров", - написала Сюмар. Она также сообщила, что комитет подписал и зарегистрировал в парламенте проект постановления о моратории на проверку СМИ в ходе выборов.

Напомним, 2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10414 "О противодействии сквернословию", или о дематюкации языка. Документ предусматривает установление штрафов за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в интернете и в эфире телевидения.

Ранее "Страна" анализировала, что написано в законе о "дематюкации".