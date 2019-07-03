Делегация членов ПАСЕ, которая пребывала в Украине, чтобы оценить предвыборных климат, решила досрочно покинуть страну из-за решение Рады отозвать свое приглашение ПАСЕ для наблюдения за досрочными парламентскими выборами 21 июля, передает Интерфакс-Украина.

"Предвыборная делегация решила досрочно прекратить свою деятельность", - говорится на сайте организации в среду.

Также отмечается, что парламентарии ПАСЕ провели встречу с представителями некоторых партий, которые участвуют в выборах, а также с представителями общественности и СМИ, командой ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами и дипломатами, базирующимися в Киеве.

В состав миссии ПАСЕ входили исполняющий обязанности главы делегации Март ван де Вен (Нидерланды, ALDE), парламентарии Александр Поцей (Польша, EPP/CD), Марко Николини (Сан-Марино, UEL), Нагиф Хамзаев (Азербайджан, FDG).

Делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2 и 3 июля 2019 года для оценки предвыборного климата в преддверии досрочных парламентских выборов в Украине, запланированных на 21 июля.

Как сообщалось, 25 июня после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации в Ассамблею, украинская делегация обратилась к украинским властям с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае подтверждения ПАСЕ полномочий российской делегации будет целесообразно, чтобы Верховная Рада отозвала приглашение для Ассамблеи быть наблюдателями на парламентских выборах в Украине, а спикер парламента Андрей Парубий заявил, что "мы не можем допустить, чтобы на украинских парламентских выборах были представители страны-агрессора, чтобы они судили и определяли демократичность украинских выборов".

1 июля парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии. Комитет также обратился к Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.

2 июля Парубий сообщил, что подписал письмо к президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье об отзыве его приглашения для международных наблюдателей от Ассамблеи на внеочередных парламентских выборах, так как среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора – России.

Сегодня сообщалось, что президент ПАСЕ Паскье заявила, что Украина обязана пригласить наблюдателей Ассамблеи на внеочередные парламентские выборы.