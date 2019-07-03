Голосеевский суд Киева освободил из-под стражи "переводчика Гройсмана" - бывшего замглавы протокола премьер-министра Станислава Ежова.

Его обвиняли в работе на российские спецслужбы и два года назад отправили в СИЗО - с тех пор постоянно продлевая арест.

Однако недавно Конституционный суд 25 июня отменил норму, по которой содержание под стражей было безальтернативным для политических статей. И уже сегодня, на очередном слушании дела, Ежову смягчили меру пресечения.

Это уже второй фигурант громких дел, который воспользовался новой юридической реальностью и вышел из тюрьмы. До него суд выпустил экс-начальника столичной СБУ Александра Щеголева, которого обвиняют в расстреле Майдана.

"Суд удовлетворил наше ходатайство и сегодня изменил меру пресечения Ежову на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля", - сообщил адвокат обвиняемого Валентин Рыбин.

Интересно, что частичное освобождение Ежова вчера гневно предрекал генпрокурор Юрий Луценко.

"Страна" вспоминала перипетии дела "переводчика Гройсмана".

Шоу с задержанием

20 декабря 2017 года был задержан заместитель руководителя службы протокола премьер-министра Станислав Ежов. Ему объявили подозрение в госизмене и сотрудничестве с ФСБ.

Из здания на Грушевского его вывели в наручниках под прицелом телекамер. Это было первое такого рода шоу в Украине, которое сразу вызвало немало вопросов к властям.

Задержание "русского шпиона" было обставлено с размахом: оно вышло в прямой эфир. Выходит, СБУ и Генпрокуратура заранее сообщили журналистам о секретной операции?

Как бы то ни было, версия была такой: журналисты президентского "Прямого" канала, которые случайно оказались неподалеку на улице Грушевского увидели некие следственные действия и решили разобраться в происходящем.

Корреспонденту Ольге Шилкиной обеспечили выход в прямой эфир, причем, по ее словам, все происходило на ходу, и поначалу журналисты и сами толком не поняли, что происходит.

Тем не менее, другие медийщики усомнились в этой версии и сочли, что сюжет выглядел постановочным.

В фокус оператора сначала попали двое мужчин в штатском без верхней одежды, которые вели по направлению вправо от центрального входа в здание правительства мужчину в очках. Позднее выяснилось, что это и был Станислав Ежов, на руки которого были надеты наручники. Спецназ "Альфа", который должен обеспечивать безопасность при задержании лиц по тяжким статьям УК Украины, не попал в кадры съемки.

Кроме того, в том же сюжете комментарий о происходящем журналистам дал лично начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров, который ранее публично нигде не светился.

После выхода в эфир Петров направился вдоль улицы Грушевского по направлению, обратному тому, куда повели Ежова. Из этого можно предположить, что имела место предварительная договоренность, и Петров ждал нужного момента, чтобы выйти в телеэфир. И только после этого в сопровождении своего охранника подошел к группе ожидавших его неподалеку подчиненных.

Петров перечислил спектр вменяемых Ежову преступлений, воздержавшись только от упоминания его имени и фамилии. По его данным, контрразведчики пресекли незаконную деятельность одного из чиновников Кабмина, задержав и уведомив его о подозрении за сотрудничество с российскими спецслужбами.

В чем обвинили Ежова

Переводчик Гройсмана был задержан по подозрению по ч.1 ст.111 УК Украины (госизмена), санкция которой предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы. По данным СБУ, Ежов имел доступ к узкой инсайдерской информации правительства, которую регулярно передавал на Лубянку.

"Он передавал информацию, похищал документы, подслушивал новости, искал информацию среди коллег и исправно передавал ее спецслужбам российским, своим кураторам, на которых работал. Такая настоящая крыса в очках", - заявил Алексей Петров.

Контрразведчики не рассказывали, каким образом раскрыли шпионскую деятельность Ежова.

Во время обысков по местам постоянного и временного проживания подозреваемого сотрудники СБУ обнаружили ноутбуки и планшеты с доказательствами переписки и передачи информации российским спецслужбам, заявили в ведомстве.

Также был якобы изъят пистолет ТТ, две гранаты Ф-1 и более 700 патронов различного калибра.

Вскоре после задержания переводчика в Кабмине заявили, что он не имел доступа к гостайне. В ответе ведомства на запрос указано, что в период работы в Кабмине Ежов не имел поручений по работе с документами с грифом "для служебного пользования".

"По информации протокола премьер-министра Украины, за время пребывания в должности обработка документов с грифом "для служебного пользования" Ежову Станиславу Станиславовичу не поручалась", - сказано в сообщении.

То есть непонятно, что он вообще мог такого секретного сливать российским спецслужбам.

Станислав Ежов неоднократно выполнял функции личного переводчика премьера на разных международных встречах и в ходе заграничных поездок. Ранее он работал в посольстве Украины в США, а также в администрации президента Украины и в аппарате Верховной Рады.

Как судили Ежова

Изначально суд избрал меру пресечения Станиславу Ежову – арест сроком на 2 месяца без права выхода под залог. Впоследствии арест неоднократно продлевался.

Интересно, что суд сделали закрытым - хотя, по заявлению самого же Гройсмана, к гостайне Ежов доступа не имел.

Как рассказывал прокурор отдела военной прокуратуры ГПУ Игорь Крынин, Ежов показаний не давал и своей вины не признавал.

В июне 2018 года Служба безопасности завершила досудебное расследование и передала дело в Печерский районный суд столицы.

Защита Ежова обратилась в Апелляционный суд Киева для определения подсудности, поскольку считает, что Печерский суд не должен рассматривать это производство.

На заседании суда в октябре 2018 года сторона гособвинения заявила, что Ежов летал в Минск с женой, а также был в Санкт-Петербурге. Также, по версии следствия, он писал на электронную почту "оленапрекрасна@yandex.ru", что является "доказательством его вербовки российскими спецслужбами".

"В ходе проведения мероприятий было установлено фактическое место работы Ежова. Установлено, что он имеет родственные отношения в России. Это подтверждает нашу теорию. СБУ предоставила информацию, что Ежов направлял письма на электронный адрес оленапрекрасна@yandex.ru. Этот адрес принадлежит спецслужбам и зарегистрирован в городе Санкт-Петербург", - заявил прокурор.

Следствие установило, что 24.07.2015 Ежов летал в Санкт-Петербург, 25.09.2015 - также до Санкт-Петербурга, 26.12.2015 - в Минск, 09.08.2016 - Минск 20.01.2017 - Минск, 04.08.2017 - опять в Минск, рассказал прокурор. Жена Станислава Ежова также летала с ним.

"В течение 2017 года Ежов осуществлял получение сведений о деятельности во внешнеполитической сфере. Установлено, что с 2005 по 2007 год он находился в долгих командировках в Словении и США. После возвращения в Украину он потом часто повторял визиты в Россию", - добавил обвинитель.

По его мнению, "все это подтверждает связь Ежова со спецслужбами РФ и то, что "вербовали на территории Санкт-Петербурга".

То есть, если судить по открытой информации, основная фабула обвинения - это визиты Ежова в Россию и передача неких данных, не являющихся секретом, на виртуальный электронный ящик. Обвинение утверждает, что это почта российских спецслужб, но доказать это скорее всего невозможно.

Исходя из этого, становится понятно, почему суд мог отпустить Ежова под домашний арест.

Интересно, что в ходе сегодняшнего заседания прокуратура внезапно согласилась на выход Ежова под залог. Правда, установив огромный его размер - более 8 миллионов гривень. При этом ранее обвинение заявляло, что Ежова вообще отпускать нельзя - он якобы может сбежать в Россию.

Такие метания следствия говорят о том, что с решением Конституционного суда оно потеряло "палочку-выручалочку" по десяткам политических дел, которые по открывались за последние годы по отмашке властей.

Перейдет ли это в устойчивую систему по освобождению "политических" - покажет дело Кирилла Вышинского. Оно должно было слушаться сегодня - и там собирались попросить о смягчении меры пресечения для журналиста. Однако прокуроры затребовали переноса заседания на две недели.

Тогда и станет ясно, для всех ли работает послабление Конституционного суда и приходит ли конец эпохе судебного беспредела, начатой Порошенко.