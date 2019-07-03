Государственное бюро расследований Украины начало изучение причин и обстоятельств падения учебного самолета Л-39 в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием крушения занялись следователи теруправления ГБР в Полтаве. Как им уже удалось установить, по какой-то причине в самолете сработал датчик "пожар".

"По предварительной информации, 2 июля, во время выполнения учебно-тренировочного полета курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, в самолете Л-39 сработал датчик "пожар". После чего по команде руководителя полетов курсант покинул самолет и приземлился с помощью парашюта. Телесных повреждений курсант не получил, а самолет упал на землю возле одного из сел Двуречанского района Харьковской области", - говорится в сообщении ГБР.

Обломки учебного самолета. Фото: dbr.gov.ua

Следователи начали проверку обстоятельств авиакатастрофы по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).

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