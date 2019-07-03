Посольство США в Украине выражает обеспокоенность в связи с недавними нападениями на волонтеров, участвующих в предвыборной кампании в Верховную Раду.

Об этом говорится в сообщении американского посольства в Twitter.

"Кандидаты в депутаты и волонтеры заслуживают иметь возможность вести законную и мирную кампанию, не боясь нападения или преследования. Мы обеспокоены недавними известиями о нападениях и вандализме, направленных против различных людей и групп, которые участвуют в демократическом процессе Украины", - отмечается в сообщении.

Фото: twitter.com

Напомним, 2 июля неизвестные напали во Львове на волонтеров партии "Голос" (лидер Святослав Вакарчук), и повредили офис "Коворкинг змин" этой политической силы.

В заявлении партии отмечается, что около 20:00 часов возле остановки "Шувар" на Сыхове во Львове молодые люди в спортивных костюмах напали на волонтеров в футболках и кепках "Голоса".

Они ругались и оскорбляли волонтеров, силой заставили их снять брендированную одежду, преследовали их по улицам и угрожали физической расправой.

Ранее "Страна" анализировала, как и на чьи деньги "Голос" хоронит партию Порошенко.

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