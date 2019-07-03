Супрун призвала украинцев заменить полиэтиленовые пакеты экосумками
Ульяна Супрун призвала украинцев хотя бы один день прожить без пластиковых пакетов и приобрести экосумки. И.о. главы Минздрава напомнила, что 3 июля - Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов.
"Всем стоит попробовать хотя бы день прожить без пакетов. Их на самом деле легко заменить - экосумки, бумажным пакетом, сумкой-авоськой или в конце концов составлять покупки в рюкзак", - говорится в сообщении.
По словам Супрун, ежегодно человечество использует 5 триллионов полиэтиленовых пакетов. И каждый год в океан попадает 8 миллионов тонн пластиковой тары, в том числе - пакетов. Из-за этого гибнут птицы, черепахи, киты и рыба. А также микропластик попадает в организм человека - через морепродукты, которые мы потребляем.
Что может сделать каждый
- Отказаться от одноразовых полиэтиленовые пакеты.
- Или по крайней мере использовать имеющиеся пакеты много раз.
- Заменить одноразовые пластиковые бутылки на собственные многократные.
- Выбирать напитки в стеклянных или металлических бутылках.
- Ходить за продуктами с собственными сумками и посудой для салатов, творога или мяса. Это, кстати, полезно для здоровья, ведь пластиковая тара может содержать токсичные химикаты.
- Сортировать мусор.
- Участвовать в акциях по уборке окружающей среды - городского пространства или парков.
- Делиться с друзьями и знакомыми информацией о вреде пластика.
Как уже борются с пластиком
- Использование пластиковых пакетов запрещено в Грузии, Кении, Чили, Южной Корее, Новой Зеландии, частично - в Молдове.
- В Славском на Львовщине запретили использовать пластиковые пакеты.
- В Евросоюзе до 2021 должны исчезнуть пластиковые соломинки для напитков, посуда и палочки для надувных шариков. К 2025 году в ЕС должны перерабатывать 90% пластиковых бутылок.
"Сейчас в Украине нет законодательного регулирования по пластику и мусору в целом. Но важно понимать, что борьба с загрязнением планеты - дело каждого. И ответственность каждого. Магазины уже предлагают альтернативу пакетам, кафе дают скидки тем, кто приходит с собственными чашками, а заведения заменяют пластиковые трубочки бумажными или металлическими. А инициативы по сортировке мусора становятся все популярнее в Украине", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" писала о том, что страны G20 объединились против пластикового мусора.
Также мы сообщали, что Всемирный фонд дикой природы показывает в прямом эфире, как разлагается пластиковая бутылка.