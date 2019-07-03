Ульяна Супрун призвала украинцев хотя бы один день прожить без пластиковых пакетов и приобрести экосумки. И.о. главы Минздрава напомнила, что 3 июля - Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов.

"Всем стоит попробовать хотя бы день прожить без пакетов. Их на самом деле легко заменить - экосумки, бумажным пакетом, сумкой-авоськой или в конце концов составлять покупки в рюкзак", - говорится в сообщении.

По словам Супрун, ежегодно человечество использует 5 триллионов полиэтиленовых пакетов. И каждый год в океан попадает 8 миллионов тонн пластиковой тары, в том числе - пакетов. Из-за этого гибнут птицы, черепахи, киты и рыба. А также микропластик попадает в организм человека - через морепродукты, которые мы потребляем.

Что может сделать каждый

Отказаться от одноразовых полиэтиленовые пакеты.

Или по крайней мере использовать имеющиеся пакеты много раз.

Заменить одноразовые пластиковые бутылки на собственные многократные.

Выбирать напитки в стеклянных или металлических бутылках.

Ходить за продуктами с собственными сумками и посудой для салатов, творога или мяса. Это, кстати, полезно для здоровья, ведь пластиковая тара может содержать токсичные химикаты.

Сортировать мусор.

Участвовать в акциях по уборке окружающей среды - городского пространства или парков.

Делиться с друзьями и знакомыми информацией о вреде пластика.

Как уже борются с пластиком

Использование пластиковых пакетов запрещено в Грузии, Кении, Чили, Южной Корее, Новой Зеландии, частично - в Молдове.

В Славском на Львовщине запретили использовать пластиковые пакеты.

В Евросоюзе до 2021 должны исчезнуть пластиковые соломинки для напитков, посуда и палочки для надувных шариков. К 2025 году в ЕС должны перерабатывать 90% пластиковых бутылок.

"Сейчас в Украине нет законодательного регулирования по пластику и мусору в целом. Но важно понимать, что борьба с загрязнением планеты - дело каждого. И ответственность каждого. Магазины уже предлагают альтернативу пакетам, кафе дают скидки тем, кто приходит с собственными чашками, а заведения заменяют пластиковые трубочки бумажными или металлическими. А инициативы по сортировке мусора становятся все популярнее в Украине", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что страны G20 объединились против пластикового мусора.

Также мы сообщали, что Всемирный фонд дикой природы показывает в прямом эфире, как разлагается пластиковая бутылка.