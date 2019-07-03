Экс-заместитель главы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов направил очередное заявление о преступлении в Государственное бюро расследований (ГБР) спикера парламента Андрея Парубия, которого он обвиняет в затягивании подписания принятого парламентом закона об усилении уголовной ответственности за коррупцию и хищения в армии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, как и обещал сегодня, направил новое заявление о преступлении в Государственное бюро расследований.

Фабула — функционер Парубий, действуя умышленно, в составе организованной преступной группы и по предварительному сговору, осознавая применение властных полномочий для сокрытия фактов коррупции и мародёрства в оборонной сфере, точно понимая, что действует в ущерб обороноспособности, государственной безопасности и территориальной целостности Украины, в течении нескольких лет скрывал от подписания уже принятый парламентом закон об усилении уголовной ответственности за коррупцию и хищения в армии. В заявлении о преступлении изложены конкретные факты, ссылки на документы и доказательства участия генерального прокурора Луценко в противоправных действиях", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Андрей Портнов

С текстом заявления можно ознакомиться по этой ссылке.

Как сообщалось, 15 июля 2015 года Верховная Рада приняла в целом закон "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за нарушение законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовления, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг в военной сфере" (законопроект №1793). Данный документ усиливает уголовную ответственность за нарушение условий техстандартов в ОПК. Но 7 августа 2015 года закон был заветирован президентом Украины.

26 января 2016 года документ был принят парламентом во второй раз уже с предложениями президента. И только 7 июня 2019 года председатель парламента Андрей Парубий подписал данный закон и направил его на подпись президенту. Но документ все еще не подписан главой государства.

Ранее сообщалось, что Портнов нанял адвокатов и детективов искать в Панаме офшоры Порошенко.

Также мы писали, что ГБР отказало адвокату Порошенко в регистрации уголовного дела против Портнова