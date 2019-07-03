Вследствие непогоды, которая разбушевалась в Кривом Роге 2 июля, погибли трое жителей города. Об этом сообщает криворожская ТРК "Рудана".

Ранее сообщали об одной жертве. В Саксаганском районе города по улице Содружества возле проводов был обнаружен труп мужчины, рядом с которым лежали инструменты. Правоохранители предполагают, что он пытался украсть провода и его убило током.

Расплющенный упавшим деревом автомобиль. Фото: "Первый Криворожский"

Позднее стало известно еще о двух погибших. Тело второй жертвы, тоже мужчины, нашли на улице Юбилейной. Третьего убитого ураганом обнаружили в Долгинцевском районе.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что после урагана по обесточенным путям между Кривым Рогом и Днепром запустили тепловозы.

Также мы сообщали, что вследствие непогоды в Кривом Роге остались без электричества 200 тысяч людей.