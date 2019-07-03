В ряде стран мира регистрируют случаи заболевания лихорадкой Зика, поэтому туристам следует быть осторожными. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет Центр новостей ООН.

"В 87 странах мира была зарегистрирована передача вируса Зика, еще в 61 стране обнаружены комары Aedes aegypti, которые переносят этот опасный вирус ... На сегодняшний день случаи передачи вируса зарегистрированы в США, странах Латинской Америки, Азии и Африки", - предупреждают в ВОЗ.

В сообщении говорится, что в зоне риска - многие популярные среди туристов страны, такие как Таиланд, Куба, Багамские острова, Мексика и Доминикана.

По данным медиков, вирус представляет самую большую опасность для плода в утробе матери. Так, заражение вирусом Зика может вести к микроцефалии и другим врожденным порокам развития у детей. Инфекция также связана с повышенным риском развития неврологических осложнений у взрослых и детей, включая синдром Гийена-Барре, невропатию и миелит.

Поэтому медики рекомендуют беременным женщинам и тем, которые планируют беременность на ближайшие месяцы, как следует взвесить все риски, прежде чем отправиться в страны, где были зарегистрированы случаи заболевания.

ВОЗ рекомендует путешественникам носить светлую длинную одежду, покрывающую большую часть тела, использовать средства от комаров и спать в помещениях, защищенных москитными сетками. Эксперты также советуют использовать презервативы или вообще временно отказаться от занятий сексом, так как вирус, в частности, передается половым путем. Тем, у кого проявились симптомы лихорадки, повышение температуры, сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах - следует немедленно обратиться к врачу.

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