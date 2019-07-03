Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к Министерству финансов с предложением оплатить из бюджета расходы партий на агитацию. На эти цели ЦИК попросил 2 253 420 000 грн. Текст обращения опубликован пресс-службой ЦИК в Facebook.

Решение об официальном обращении в Минфин было принято 2 июля на заседании членов комиссии. Компенсации ЦИК предложил заложить в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год. Для этого избирательный орган предлагает создать новую бюджетную программу "Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины".

"ЦИК предложила Министерству финансов Украины предусмотреть с учетом максимального размера избирательного фонда политической партии, кандидаты в народные депутаты Украины от которой зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе, установленного Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины", ориентировочные расходы по указанной бюджетной программе в сумме 2 253 420 000 гривен", - сказано в сообщении ЦИК на Facebook.

Скриншот: Facebook/ UACEC

Финансовые отчеты партий должны поступить в ЦИК в течение шести дней после официальной публикации результатов выборов.

Размер избирательного фонда партии не может превышать 90 тысяч размеров минимальной заработной платы.

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