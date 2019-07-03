Украинские власти обязаны пригласить наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на досрочные выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом заявила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье (Liliane Maury Pasquier), передает Интерфакс-Украина.

"Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под мониторинговым наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать Ассамблею для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами", - цитируется на сайте ПАСЕ ответ Паскье на письмо председателя Верховной Рады Андрея Парубия в среду.

Как она напомнила, Ассамблея имеет долгую практику с (с 1994 года) работы с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило "значительно улучшить" в стране правовую базу и избирательные практики.

Кроме того, Паскье также выразила сожаление относительно решения парламента Украины отозвать свое приглашение ПАСЕ для наблюдения за выборами 21 июля. Глава ПАСЕ заявила о готовности к дискуссии для улучшения отношений между Ассамблеей и украинским парламентом и его делегацией в ПАСЕ.

Напомним, 2 июля, спикер украинского парламента Парубий сообщил, что подписал письмо к президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье об отзыве его приглашения для международных наблюдателей от Ассамблеи на внеочередных парламентских выборах, так как среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора – России.

Как сообщалось, 25 июня после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации в Ассамблею, украинская делегация обратилась к украинским властям с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае подтверждения ПАСЕ полномочий российской делегации будет целесообразно, чтобы Верховная Рада отозвала приглашение для Ассамблеи быть наблюдателями на парламентских выборах в Украине, а Парубий заявил, что "мы не можем допустить, чтобы на украинских парламентских выборах были представители страны-агрессора, чтобы они судили и определяли демократичность украинских выборов".

Также сообщалось, что 1 июля парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Раде приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии. Комитет также обратился к Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.