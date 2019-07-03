В четверг Украина остынет до +26, жарко и дождливо будет на юге и востоке. Карта
В четверг, 4 июля, в Украине ожидается переменно облачная погода с достаточно комфортной температурой воздуха - до +27 градусов. Жарче будет лишь на юге и востоке страны - до +29. Но в этих регионах ожидаются грозовые дожди. На остальной территории Украины сухо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Фото: facebook.com
В ночь на 4 июля температура воздуха существенно снизится - до +9-15 градусов на большей части Украины и до + 16-20 - на юге и востоке страны.
Прогноз погоды на четверг, 4 июля, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +24...+26
Одесса – +27...+29
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +20...+22
Сумы – +21...+23
Полтава – +23...+25
Днепр – +25...+27
Запорожье – +27...+29
Донецк – +25...+27
Луганск – +26...+28
Харьков – +24...+26
Киев – +21...+22
Ранее "Страна" писала о том, что жители Киева пережили самые жаркие день и ночь в истории.
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