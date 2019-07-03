В четверг, 4 июля, в Украине ожидается переменно облачная погода с достаточно комфортной температурой воздуха - до +27 градусов. Жарче будет лишь на юге и востоке страны - до +29. Но в этих регионах ожидаются грозовые дожди. На остальной территории Украины сухо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: facebook.com

В ночь на 4 июля температура воздуха существенно снизится - до +9-15 градусов на большей части Украины и до + 16-20 - на юге и востоке страны.

Прогноз погоды на четверг, 4 июля, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +24...+26

Одесса – +27...+29

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +20...+22

Сумы – +21...+23

Полтава – +23...+25

Днепр – +25...+27

Запорожье – +27...+29

Донецк – +25...+27

Луганск – +26...+28

Харьков – +24...+26

Киев – +21...+22

Ранее "Страна" писала о том, что жители Киева пережили самые жаркие день и ночь в истории.

Также мы сообщали, что у берегов Калифорнии из-за жары в своих раковинах заживо сварились тысячи мидий.