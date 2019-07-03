Глава МИД Павел Климкин в беседе не исключил своего выдвижение в мэры Киева. Его цитирует "Лига".

"Ну, слушайте, многие прикалываются на эту тему. Но я действительно люблю Киев. Хоть никогда и не говорил, что собираюсь идти в мэры. Но, конечно, и не исключаю этого! Есть и другие очень классные идеи .Но для меня важно не быть кем-то, а чтобы было влияние на изменения в стране, чтобы эти изменения рвали мозг.

Мы не можем дальше идти путем эволюционным. Мы так к упадку придем. Надо действовать решительнее. Если у кого-то хватит харизмы и драйва - объединимся. Нет - буду работать со своей командой. Понимаете, я очень не люблю лидерских команд, где один лидер и блеклая команда. Мне нужна команда особенных людей. Это - моя амбиция", - - заявил Климкин, отвечая на вопрос не планирует ли министр стать городским головой.

Мы разбирались, кто ведет борьбу за мандаты в мажоритарных округах Киева. Предвыборная гонка разворачивается в 13 одномандатных избирательных округах города.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал у Гройсмана наказать Климкина из-за самовольного ответа на российское предложение об освобождении моряков.