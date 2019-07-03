В Днепропетровской области из-за урагана пропало напряжение в сети. Пока "Укрзализныця" его восстанавливала, поезда из Кривого Рога водили тепловозы.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава компании Евгений Кравцов.

Как рассказал Кравцов, ураган, пронесшийся вечером 2 июля, оставил без света практически весь Кривой Рог. Из-за него пострадала и железная дорога. Некоторое время на станциях отсутствовало напряжение в контактной сети, в пути задержалось около 10 поездов. Поэтому руководство "Укрзализныци" приняло решение пустить пассажирские поезда на тепловой тяге.

Всю ночь работники железной дороги устраняли последствия непогоды. Сейчас на криворожском и днепровском направлениях движение уже восстановлено.

"Сейчас со сбоями в графике 2 поезда: поезд № 75 "Кривой Рог - Киев" и поезд № 6501 "Пятихатки-Пасс. - Кривой Рог-Главный", - предупредил чиновник.

Глава компании попросил пассажиров с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, 3 июля вследствие непогоды в Кривом Роге остались без электричества 200 тысяч людей.

"Страна" описывала, к чему привел разгул стихии в Днепропетровской области.