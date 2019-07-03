Мужчина в Запорожье вылил на свою девушку зажигательную смесь и поджег ее, в результате чего пострадавшая получила 90% ожогов тела. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Как отметили в полиции, 2 июля около 21:05 в Хортицкий райтдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлена женщина 1997 г.р. в тяжелом состоянии – она получила 90 процентов ожогов туловища, головы и конечностей.

По данным следствия, девушку поджег 29-летний мужчина. Согласно предварительной информации, трагедия случилась в результате бытового конфликта на фоне ревности.

Медики дают неутешительные прогнозы. Поджигатель также получил ожоги рук, но угрозы для его жизни и здоровья нет.

Ранее не судимый злоумышленник задержан и доставлен в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 УК Украины (покушение на преступление), п.4 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что под Сумами мужчина в разгар пьянки убил сестру и ее знакомого, а трупы сжег в печи.

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