Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира Большого Шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Украинская спортсменка прошла представительницу России Маргариту Гаспарян, которая отказалась от продолжения борьбы во втором сете. Всего теннисистки провели на корте 1 час и 53 минуты.

Примечательно, что первую партию выиграла россиянка - 5:7. Второй сет был остановлен при счете 6:5 в пользу украинки. При выполнении подачи Гаспарян оступилась и получила травму ноги.

Уимблдон. Второй раунд

Элина Свитолина (Украина) - Маргарита Гаспарян (Россия) - 5:7, 6:5 (отказ)

В третьем круге престижного турнира Свитолина сыграет против представительницы Греции Марии Саккари.

Ранее "Страна" писала о том, что Элина Свитолина оплатила операцию травмированной на турнире в Риме украинской теннисистке.

Также мы сообщали, что украинская теннисистка Свитолина и французский спортсмен Монфис расстались.