Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Российской Федерацией действия договора о РСМД. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации Российской Федерации.

Приостановление договора даст России возможность наращивать ядерный потенциал и размещать ракеты средней и меньшей дальности.

"Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности" был подписан 8 декабря 1987 года. Свои визы под ним поставили тогдашние лидеры стран Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Страна" подробно описывала предысторию подписания этого важного документа.

Напомним, США начали процедуру выхода из этого договора в феврале 2019 года. Мы рассказывали о причинах решения Дональда Трампа по поводу выхода из договора.