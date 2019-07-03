Президент федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко предложил журналистке поцелуй в ответ на упрек в том, что он дает интервью в нетрезвом виде.

– Журналистка: Вы говорите что Соловей своим поведением "порочит честь Украины" в то время, когда вы сейчас со мной разговариваете в нетрезвом состоянии.

– Башенко: А вы что, анализы брали?

Через несколько реплик глава федерации велоспорта предложил "поцелуй". На это девушка констатировала, что глава велоспедной федерации Башенко много себе позволяет.

Ранее он же нахамил в Facebook чемпионке Европейских игр Анны Соловей. Перепалка началась под постом на странице Федерации велосипедного спорта Украины. В посте, сопровожденном фотографиями Соловей, содержались поздравления, адресованные главе Киевской городской федерации велоспорта Мухоморову в связи с победой спортсменки.

"Удивляюсь некомпетентности и пренебрежением к спортсменам вашей же Федерации. Хотелось бы знать, почему вы приветствуете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела. Этот человек не помогал мне в подготовке к соревнованиям абсолютно ничем. При этом вы берете мою фотографию и мой результат", - написала Анна Соловей в комментариях.

После этого сам Александр Башенко ответил спортсменке, причем в выражениях далеких от дипломатических.

"Ты зашла на минное поле. Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем. Чего ты хочешь, чтобы я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу - примем тебя, будешь вонять - прогоним и не вспомним как звали", - написал Башенко.

Министр спорта Украины в комментарии назвал тон общения главы велосипедной федерации с журналисткой несправедливым, недопустимым и хамским. Также Игорь Жданов сообщил, что министерство поможет Анне Соловей и будет отстаивать ее права как спортсменки и участницы сборной Украины.

Фрагмент предложения поцелуя - в 3:40. Видео: youtube.com/Вікна-новини