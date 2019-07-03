Служба безопасности Украины в ответ на запрос спикера Андрея Парубия начала проверять, находились ли Андрей Клюев, Анатолий Шарий и Ренат Кузьмин в Украине в последние 5 лет. До конца дня СБУ должно уведомить ЦИК о результатах проверки. Об этом стало известно из сообщения пресс-центра СБУ на Facebook.

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов собрал служебное совещание для обсуждения запроса председателя Верховной Рады.

"СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств. Это общественно чувствительный и очень важный запрос, потому Служба уже сегодня сообщит ЦИК о результатах его обработки. Мы обязательно проинформируем общественность о содержании этих материалов", сказано в сообщении пресс-центра.

Скриншот: Facebook/ SecurSerUkraine

Как писала "Страна", 3 июля Андрей Парубий обратился в ГПУ, СБУ и ГПСУ с просьбой предоставить информацию о пребывании на территории Украины видеоблогера Анатолия Шария и бывшего главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева для отмены их регистрации кандидатами в депутаты Рады.

Мы также сообщали, что 17 июня заместитель генпрокурора Юрий Столярчук признал незаконными действия Генпрокуратуры в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Рената Кузьмина и письменно подтвердил, что тот никогда не находился в международном розыске.